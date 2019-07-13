Президент «Ахмата» Даудов поставил перед командой задачу на сезон выйти в Лигу Европы

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сформировал задачу перед командой на сезон-2019/20. По его итогам грозненцы должны обеспечить себе выход в Лигу Европы.

«Для команды созданы отличные условия для тренировочного процесса и восстановления. У нас одна из лучших в стране спортивных инфраструктур. В команде подобраны хорошие футболисты, имеющие большой опыт выступления на международном уровне, в том числе за национальные сборные.

Уверен, обозначенные цели еще больше мотивируют игроков. Всем вместе сообща – футболистам, тренерскому штабу, клубу и болельщикам – необходимо приложить усилия для достижения результата», – сказал Даудов.

В сезоне-2018/19 «Ахмат» занял восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. В Лигу Европы от России выходят четвертая и пятая команды чемпионата.