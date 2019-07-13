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    Президент «Ахмата» Даудов поставил перед командой задачу на сезон выйти в Лигу Европы

    Президент «Ахмата» Магомед Даудов сформировал задачу перед командой на сезон-2019/20. По его итогам грозненцы должны обеспечить себе выход в Лигу Европы.

    «Для команды созданы отличные условия для тренировочного процесса и восстановления. У нас одна из лучших в стране спортивных инфраструктур. В команде подобраны хорошие футболисты, имеющие большой опыт выступления на международном уровне, в том числе за национальные сборные.

    Уверен, обозначенные цели еще больше мотивируют игроков. Всем вместе сообща – футболистам, тренерскому штабу, клубу и болельщикам – необходимо приложить усилия для достижения результата», – сказал Даудов.

    В сезоне-2018/19 «Ахмат» занял восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. В Лигу Европы от России выходят четвертая и пятая команды чемпионата.

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    Публикация от text (@akhmatgrozny)

    Источник: Инстаграм «Ахмата»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1945

      Рубинище 55 минут назад

      Губёнки раскатали конечно. Условия у них хорошие, только вот в какой либо супер пупер гараж калину не ставь, от этого она ездить, как феррари не будет. состав то соответствует задачам разве? где усиление хотя бы уровня Влашича . Глушаков-это ослабление я считаю, а ни какое не усиление. Наши клубы тупят немного, пока в Зените распродажа могли бы и раскошелиться на кого -либо , более менее достойного

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