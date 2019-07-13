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    Фанаты «ПСЖ» попросили клуб встретиться с изнасилованным 12-летним болельщиком, который пытался покончить собой

    Болельщики «ПСЖ» обратились к клубу с просьбой организовать встречу с 12-летним поклонником команды Луи.

    В течение последнего года мальчик подвергся в школе оскорблениям, избиениям, сексуальным домогательствам и даже изнасилованию. Из-за всего пережитого он пытался покончить собой.

    Сопредседатель ассоциации Urgence homophobie Гийом Мелани оставил в твиттере публикацию с целью собрать как можно больше ретвитов, чтобы парижский клуб обратил на это внимание.

    «Это не сотрет произошедшего, но что, если мы будем ретвитить, пока «ПСЖ» не организует встречу (игроков с мальчиком)? Они могли бы дать ему уверенность...?» – написал Мелани.

    В течение 24 часов этот пост ретвитнули 14 тысяч пользователей.

    «Это безумие, количество ретвитов увеличивается почти на тысячу в час. Даже если он не гомосексуалист, у него есть наша поддержка», – сказал Мелани.

    «ПСЖ» – это его жизнь. В детстве у него была соска и боди с символикой «ПСЖ». Отец, мать и даже сестра – все они являются поклонниками клуба.

    Мы были на юбилее у Паулеты (экс-форварда парижан). Кавани – мой кумир. У нас дома есть вся продукция «ПСЖ», – заявила мама Луи.

    В настоящее время «ПСЖ» уже установил контакт с семьей мальчика.

    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      GSmall 24 минуты назад

      Чтоб у них пенисы отсохли,кто это сделал.Ну ничего надо набраться сил и жить дальше.Всё будет хорошо

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