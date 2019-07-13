Фанаты «ПСЖ» попросили клуб встретиться с изнасилованным 12-летним болельщиком, который пытался покончить собой

Болельщики «ПСЖ» обратились к клубу с просьбой организовать встречу с 12-летним поклонником команды Луи.

В течение последнего года мальчик подвергся в школе оскорблениям, избиениям, сексуальным домогательствам и даже изнасилованию. Из-за всего пережитого он пытался покончить собой.

Сопредседатель ассоциации Urgence homophobie Гийом Мелани оставил в твиттере публикацию с целью собрать как можно больше ретвитов, чтобы парижский клуб обратил на это внимание.

«Это не сотрет произошедшего, но что, если мы будем ретвитить, пока «ПСЖ» не организует встречу (игроков с мальчиком)? Они могли бы дать ему уверенность...?» – написал Мелани.

В течение 24 часов этот пост ретвитнули 14 тысяч пользователей.

«Это безумие, количество ретвитов увеличивается почти на тысячу в час. Даже если он не гомосексуалист, у него есть наша поддержка», – сказал Мелани.

«ПСЖ» – это его жизнь. В детстве у него была соска и боди с символикой «ПСЖ». Отец, мать и даже сестра – все они являются поклонниками клуба.

Мы были на юбилее у Паулеты (экс-форварда парижан). Кавани – мой кумир. У нас дома есть вся продукция «ПСЖ», – заявила мама Луи.

В настоящее время «ПСЖ» уже установил контакт с семьей мальчика.