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    Russian Football News: хавбек «Ланса» Ба близок к переходу в тульский «Арсенал»

    Тульский «Арсенал» близок к приобретению центрального полузащитника «Ланса» Эль-Хаджи Ба, сообщает твиттер-аккаунт Russian Football News.

    • 26-летний игрок перешел во французский клуб из «Сошо» прошлым летом на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года.
    • В сезоне-2018/19 француз провел за «Ланс» 31 матч и забил один гол. Его команда заняла пятое место в Лиге 2.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Ба в 800 тысяч евро.

    Источник: Russian Football News

    Russian Football News – твиттер-аккаунт, который создан и управляется экспертами и аккредитованными журналистами. На сегодняшний день насчитывает 11 тысяч подписчиков.

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