Russian Football News: хавбек «Ланса» Ба близок к переходу в тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» близок к приобретению центрального полузащитника «Ланса» Эль-Хаджи Ба, сообщает твиттер-аккаунт Russian Football News.
- 26-летний игрок перешел во французский клуб из «Сошо» прошлым летом на правах свободного агента, подписав контракт до 2021 года.
- В сезоне-2018/19 француз провел за «Ланс» 31 матч и забил один гол. Его команда заняла пятое место в Лиге 2.
- Transfermarkt оценивает стоимость Ба в 800 тысяч евро.
Источник: Russian Football News
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