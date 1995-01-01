Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Daily Mail: «Бавария» повысит предложение по Хадсону-Одои до 45 миллионов. Зимой мюнхенцы предлагали 35

    «Бавария» продолжает попытки приобрести левого полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

    По информации Daily Mail, мюнхенский клуб на этой неделе сделает предложение лондонцам в размере 45 миллионов фунтов стерлингов. Это на 10 миллионов больше, чем немецкий клуб предлагал за 18-летнего игрока в январе.

    • Контракт англичанина с «Челси» рассчитан до 2020 года.
    • В прошлом сезоне Хадсон-Одои провел на клубном уровне 24 матча, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +163

      Shotlandets86 1 час назад

      Да всё уже, баварцы, не рыпайтесь, а вваливайте бабло в Сане. С Хадсоном уже ничего не выйдет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1727

      BlackMurder > Shotlandets86 1 час назад

      Ты наивный) думаешь челси не хочет денег)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79061
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72461
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru