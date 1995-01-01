Daily Mail: «Бавария» повысит предложение по Хадсону-Одои до 45 миллионов. Зимой мюнхенцы предлагали 35

«Бавария» продолжает попытки приобрести левого полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

По информации Daily Mail, мюнхенский клуб на этой неделе сделает предложение лондонцам в размере 45 миллионов фунтов стерлингов. Это на 10 миллионов больше, чем немецкий клуб предлагал за 18-летнего игрока в январе.