Daily Mail: Магуайр близок к уходу в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Лестера» Гарри Магуайр, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Daily Mail, «Лестер» согласился продать игрока после того, как он прямо заявил о желании сменить команду.
Трансфер 26-летнего англичанина обойдется манкунианцам в 75 миллионов фунтов (83,5 миллиона евро).
Также на Магуайра претендует «Манчестер Сити», но «МЮ» является фаворитом в гонке за центрбеком.
- В прошлом сезоне футболист провел 32 матча за «Лестер» и забил три гола.
- Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.