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    Daily Mail: Магуайр близок к уходу в «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Лестера» Гарри Магуайр, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщает Daily Mail, «Лестер» согласился продать игрока после того, как он прямо заявил о желании сменить команду.

    Трансфер 26-летнего англичанина обойдется манкунианцам в 75 миллионов фунтов (83,5 миллиона евро).

    Также на Магуайра претендует «Манчестер Сити», но «МЮ» является фаворитом в гонке за центрбеком.

    • В прошлом сезоне футболист провел 32 матча за «Лестер» и забил три гола.
    • Его рыночная стоимость – 50 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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