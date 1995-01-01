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    Неймар полностью восстановился после травмы голеностопа

    Нападающий «ПСЖ» Неймар заявил, что его восстановление после травмы голеностопа прошло успешно и он готов приступить к тренировкам.

    «Я полностью восстановился после травмы и после возвращения во Францию приступлю к полноценным тренировкам с командой. У меня был тяжелый период, но я сосредоточился на реабилитации, чтобы вернуться в строй как можно быстрее. Я на сто процентов сконцентрирован на следующем сезоне», – сказал 27-летний бразилец.

    • Неймар получил разрыв связок правого голеностопа в преддверии Кубка Америки-2019 и вынужденно пропустил турнир.
    • Этим летом форвард рассчитывает вернуться в «Барселону», однако пока каталонцы не договорились с «ПСЖ» о трансфере.

    Неймар: «Лучшие моменты в футбольной карьере – победа на Олимпийских играх и камбэк 6:1 в матче с «ПСЖ»

    Источник: Globo Esporte

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