Неймар: «Лучшие моменты в футбольной карьере – победа на Олимпийских играх и камбэк 6:1 в матче с «ПСЖ»

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, какие моменты он считает лучшими в своей карьере.

«Их два. Первый – победа на Олимпийских играх с Бразилией. Второй – камбэк 6:1 в матче с «ПСЖ». Не испытывал таких чувств, как тогда, когда мы забили этот шестой гол, это было невероятно!

Лучшее воспоминание из раздевалки? Не знаю. Ну, когда мы с «Барселоной» обыграли «ПСЖ»... Это было абсолютно! Мы все сошли с ума после этого. Считаю, что это было самое лучшее чувство для всех нас», – сказал Неймар.