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    Неймар: «Лучшие моменты в футбольной карьере – победа на Олимпийских играх и камбэк 6:1 в матче с «ПСЖ»

    Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, какие моменты он считает лучшими в своей карьере.

    «Их два. Первый – победа на Олимпийских играх с Бразилией. Второй – камбэк 6:1 в матче с «ПСЖ». Не испытывал таких чувств, как тогда, когда мы забили этот шестой гол, это было невероятно!

    Лучшее воспоминание из раздевалки? Не знаю. Ну, когда мы с «Барселоной» обыграли «ПСЖ»... Это было абсолютно! Мы все сошли с ума после этого. Считаю, что это было самое лучшее чувство для всех нас», – сказал Неймар.

    • В сезоне-2016/17 в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» играла с «ПСЖ».
    • В первом матче в Париже французы выиграли со счетом 4:0.
    • В ответном поединке «Барса» взяла реванш, разгромив соперника со счетом 6:1.
    • В той встрече на «Камп Ноу» Неймар оформил дубль и сделал голевую передачу.

    Источник: Инстаграм Oh My Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +364

      Hala Madrid 53 минуты назад

      Очень толсто со стороны Неймара. Даже некрасиво

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