Неймар: «Лучшие моменты в футбольной карьере – победа на Олимпийских играх и камбэк 6:1 в матче с «ПСЖ»

Очень толсто со стороны Неймара. Даже некрасиво
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, какие моменты он считает лучшими в своей карьере.
«Их два. Первый – победа на Олимпийских играх с Бразилией. Второй – камбэк 6:1 в матче с «ПСЖ». Не испытывал таких чувств, как тогда, когда мы забили этот шестой гол, это было невероятно!
Лучшее воспоминание из раздевалки? Не знаю. Ну, когда мы с «Барселоной» обыграли «ПСЖ»... Это было абсолютно! Мы все сошли с ума после этого. Считаю, что это было самое лучшее чувство для всех нас», – сказал Неймар.
- В сезоне-2016/17 в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» играла с «ПСЖ».
- В первом матче в Париже французы выиграли со счетом 4:0.
- В ответном поединке «Барса» взяла реванш, разгромив соперника со счетом 6:1.
- В той встрече на «Камп Ноу» Неймар оформил дубль и сделал голевую передачу.