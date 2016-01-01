Моуринью: «Я голоден и хочу вернуться в футбол»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что он соскучился по работе, но пока не получил подходящего предложения.
«Я голоден и хочу вернуться в футбол, но жду предложения от подходящего клуба, подходящего проекта. А пока я занимаюсь любимым делом. Я предпочитаю работать, но мне нравятся другие виды спорта, и это хорошая возможность насладиться ими», – сказал Моуринью.
- 56-летний португалец остается без работы с декабря прошлого года.
- «МЮ» уволил Моуринью после серии неудачных результатов.
- В последнее время слухи связывали тренера только с «Ньюкаслом» и «Гуанчжоу Эвергранд».