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    Моуринью: «Я голоден и хочу вернуться в футбол»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что он соскучился по работе, но пока не получил подходящего предложения.

    «Я голоден и хочу вернуться в футбол, но жду предложения от подходящего клуба, подходящего проекта. А пока я занимаюсь любимым делом. Я предпочитаю работать, но мне нравятся другие виды спорта, и это хорошая возможность насладиться ими», – сказал Моуринью.

    • 56-летний португалец остается без работы с декабря прошлого года.
    • «МЮ» уволил Моуринью после серии неудачных результатов.
    • В последнее время слухи связывали тренера только с «Ньюкаслом» и «Гуанчжоу Эвергранд».

    Источник: Sky Sports

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