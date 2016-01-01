Моуринью: «Я голоден и хочу вернуться в футбол»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что он соскучился по работе, но пока не получил подходящего предложения.

«Я голоден и хочу вернуться в футбол, но жду предложения от подходящего клуба, подходящего проекта. А пока я занимаюсь любимым делом. Я предпочитаю работать, но мне нравятся другие виды спорта, и это хорошая возможность насладиться ими», – сказал Моуринью.