Кононов: «Игра с «Сочи» покажет, хорошо ли «Спартак» подготовился»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ против «Сочи». «Бомбардир» начал прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене».

«Команда хорошо поработала, и это было видно как на сборах, так и непосредственно уже перед этим матчем. Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь.

Главное — это игра. Одно дело — готовиться, тренироваться, играть спарринги, а выходить на официальные матчи — это другое. В этом матче в первую очередь хочу убедиться, что мы в этот период поработали хорошо», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».