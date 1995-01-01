Кононов: «Игра с «Сочи» покажет, хорошо ли «Спартак» подготовился»

Без тренера команда лучше бы играла.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ против «Сочи». «Бомбардир» начал прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене».
«Команда хорошо поработала, и это было видно как на сборах, так и непосредственно уже перед этим матчем. Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь.
Главное — это игра. Одно дело — готовиться, тренироваться, играть спарринги, а выходить на официальные матчи — это другое. В этом матче в первую очередь хочу убедиться, что мы в этот период поработали хорошо», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».
- «Сочи» – действующий победитель ФНЛ.
- «Спартак» выступит в квалификации Лиги Европы.
- Кононов работает в «Спартаке» с осени.