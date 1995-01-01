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    Кононов: «Игра с «Сочи» покажет, хорошо ли «Спартак» подготовился»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ против «Сочи». «Бомбардир» начал прямую текстовую трансляцию встречи на «Открытие Арене».

    «Команда хорошо поработала, и это было видно как на сборах, так и непосредственно уже перед этим матчем. Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь.

    Главное — это игра. Одно дело — готовиться, тренироваться, играть спарринги, а выходить на официальные матчи — это другое. В этом матче в первую очередь хочу убедиться, что мы в этот период поработали хорошо», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Сочи» – действующий победитель ФНЛ.
    • «Спартак» выступит в квалификации Лиги Европы.
    • Кононов работает в «Спартаке» с осени.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:06
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1872

      Evgeni1952 4 минуты назад

      Без тренера команда лучше бы играла.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14826

      DVOK68 39 минут назад

      Уже по первому тайму видно что команда хорошо поработала.
      Всё у нас замечательно.
      Придурок.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6045

      silver29 52 минуты назад

      Сколько еще надо таких матчей что б понять что кононов ............. ((((((( ????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1872

      Evgeni1952 58 минут назад

      Ну когда же этого придурка выгонят.

      3
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      Рейтинг: +5157

      piligrim1986 1 час назад

      судя по первому тайму, вообще не готовились

      3
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      Рейтинг: +355

      GSmall 1 час назад

      Покажет ваш уровень.С таким та соперником.Великолепный,супер,пупер,мупер,вупер клуб СоЧи)

      0
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      Рейтинг: +2334

      RotBerg > GSmall 23 минуты назад

      Реально неплох))

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      Рейтинг: +1872

      Evgeni1952 1 час назад

      Плохо подготовился - вообще игры нет никакой.

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