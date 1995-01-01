Рассказов, Жиго, Бакаев и Ломовицкий – в старте «Спартака». Новосельцев, Набиуллин и Полоз выйдут у «Сочи»

Вот ржака будет, если Заболота дубль оформит)))
«Спартак» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч первого тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Джано, Фернандо, Бакаев, Зобнин, Ломовицкий, Луис Адриано.
«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Набиуллин, Бурмистров, Полоз, Песегов, Цаллагов, Казаев.
- Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.