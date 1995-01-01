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    Рассказов, Жиго, Бакаев и Ломовицкий – в старте «Спартака». Новосельцев, Набиуллин и Полоз выйдут у «Сочи»

    «Спартак» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч первого тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Джано, Фернандо, Бакаев, Зобнин, Ломовицкий, Луис Адриано.

    «Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Набиуллин, Бурмистров, Полоз, Песегов, Цаллагов, Казаев.

    • Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2332

      RotBerg 11 минут назад

      Вот ржака будет, если Заболота дубль оформит)))

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      Рейтинг: +2389

      Gek Dement > RotBerg 8 минут назад

      вратарь?) действительно ржака..)

      1
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      Рейтинг: +278

      uS_Number oNe 12 минут назад

      Вместо Ломовицкого ---> Понсе бы

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      Рейтинг: +3909

      Persona_non_Grata > uS_Number oNe 3 минуты назад

      Думаю выйдет на замену

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      Рейтинг: +943

      almanev 22 минуты назад

      Опять Ломовицкий... Ну он же никакой.

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      Рейтинг: +9795

      slavutiq70 29 минут назад

      Всех с началом сезона!!!!!!Спартачи запасаемся ,,,валидолом коньяком и пивом ,,,ох и нервотрёпка чуствую нас ждёт в этом сезоне как не когда,,,,,,,

      4
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      Рейтинг: +1011

      алдан2014 > slavutiq70 26 минут назад

      Когда ее не было то?В этом веке, только в 17голу

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