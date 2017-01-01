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    Шомуродов: «Во время тренировок Карпин не стесняется в выражениях»

    Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов высказал мнение о главном тренера команды Валерии Карпине. Он назвал его требовательным специалистом и дружелюбным человеком.

    – Огромную роль в успехах команды играет тренер. Как охарактеризуете Карпина?

    – В двух словах это сделать довольно сложно. Безусловно, как тренер Валерий Георгиевич иногда бывает очень требовательным и жeстким, но при этом с игроками он общается весьма открыто.

    – Насколько велика разница между Карпиным на поле и вне его?

    – Во время тренировки он не стесняется в выражениях, может чeтко дать понять, что его не устраивает в действиях того или иного подопечного. Зато в личном общении он абсолютно другой: со всеми дружелюбен, ко всем относится по-доброму.

    Карпин возглавил ростовчан в декабре 2017 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла девятое место.

    Источник: RT

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