«Мутко против»: «Урал» решил сократить расходы на зарплаты игрокам почти на 11%

Абсолютно верное решение, во всех клубах надо так сделать.
Руководство «Урала» приняло решение о сокращении расходов на зарплату футболистам на сезон-2019/20.
В прошлой кампании екатеринбуржцы потратили на оплату труда игроков и тренерского штаба около 650 миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», теперь клуб планирует сократить эту цифру до 580 миллионов (на 10,77%).
При этом бюджет клуба составляет в районе 1,5 миллиарда рублей.
В сезоне-2018/19 «Урал» занял в РПЛ 10-е место.
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
Спортивный новостной телеграм-канал, созданный в августе 2017 года. На сегодняшний день имеет 21547 подписчиков.