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    «Мутко против»: «Урал» решил сократить расходы на зарплаты игрокам почти на 11%

    Руководство «Урала» приняло решение о сокращении расходов на зарплату футболистам на сезон-2019/20.

    В прошлой кампании екатеринбуржцы потратили на оплату труда игроков и тренерского штаба около 650 миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», теперь клуб планирует сократить эту цифру до 580 миллионов (на 10,77%).

    При этом бюджет клуба составляет в районе 1,5 миллиарда рублей.

    В сезоне-2018/19 «Урал» занял в РПЛ 10-е место.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

    Спортивный новостной телеграм-канал, созданный в августе 2017 года. На сегодняшний день имеет 21547 подписчиков.

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +346

      Kokmarov 28 минут назад

      Абсолютно верное решение, во всех клубах надо так сделать.

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