Влашич: «ЦСКА сильнее, чем год назад, потому что стал на год старше и опытнее»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подчеркнул, что команда стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном, по итогам которого заняла четвертое место в РПЛ.

«У ЦСКА практически тот же самый состав. Может, несколько новых игроков пришли, и столько же ушло. Нам нужно прибавлять шаг за шагом, от матча к матчу. Трансферное окно еще открыто, может нам удастся заполучить еще кого-то, кто сможет улучшить нашу игру.

Посмотрим, как будет складываться. Очень важно выиграть первые несколько матчей сезона, это придаст нам уверенности. Мы сильнее, чем год назад, потому что стали на год старше и опытнее. Прошлым летом все говорили, что нам не хватает опыта. А один год много значит для молодой команды», – сказал Влашич.