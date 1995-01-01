Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Селюк: «Призываю болельщиков «Зенита» не оскорблять моих загорелых футболистов из «Тамбова»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем с «Тамбовом» в первом туре РПЛ.

    Он попросил фанатов петербуржцев отказаться от оскорблений двух его клиентов, выступающих в тамбовском клубе.

    «Призываю болельщиков Питера не оскорблять моих загорелых футболистов из «Тамбова» в ближайшем матче.

    А если даже вы хотите оскорбить их, вместо оскорблений кричите просто «Селюк». И вы, и мы поймем, в чем дело, а клуб не накажут», – написал Селюк в твиттере.

    • Селюк – представитель нападающего «Тамбова» Мохамеда Конате и полузащитника Секу Думбия. Оба футболиста из Кот-д’Ивуара.
    • Встреча «Зенит» – «Тамбов» состоится в воскресенье, 14 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +421

      KPCCSPB 40 секунд назад

      Мда, провокаторы кругом

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79050
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72454
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru