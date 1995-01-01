Селюк: «Призываю болельщиков «Зенита» не оскорблять моих загорелых футболистов из «Тамбова»

Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем с «Тамбовом» в первом туре РПЛ.

Он попросил фанатов петербуржцев отказаться от оскорблений двух его клиентов, выступающих в тамбовском клубе.

«Призываю болельщиков Питера не оскорблять моих загорелых футболистов из «Тамбова» в ближайшем матче.

А если даже вы хотите оскорбить их, вместо оскорблений кричите просто «Селюк». И вы, и мы поймем, в чем дело, а клуб не накажут», – написал Селюк в твиттере.