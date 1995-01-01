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    Экс-форвард «Спартака» Лопатин тренируется с «Рубином»

    Бывший нападающий «Спартака» Даниил Лопатин готовится к сезону в расположении «Рубина», сообщает «Бизнес Online».

    По информации источника, 18-летний футболист принял участие в открытой тренировке казанской команды, которая состоялась в пятницу.

    По окончании прошлого сезона контракт форварда с московским клубом истек и он стал свободным агентом.

    • Лопатин не сыграл за основу «Спартака» ни одного матча.
    • До переезда в столицу он занимался в академии «Рубина».
    • Рыночная стоимость игрока – 225 тысяч евро.

    Источник: «Бизнес Online»

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