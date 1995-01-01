Экс-форвард «Спартака» Лопатин тренируется с «Рубином»

Бывший нападающий «Спартака» Даниил Лопатин готовится к сезону в расположении «Рубина», сообщает «Бизнес Online».
По информации источника, 18-летний футболист принял участие в открытой тренировке казанской команды, которая состоялась в пятницу.
По окончании прошлого сезона контракт форварда с московским клубом истек и он стал свободным агентом.
- Лопатин не сыграл за основу «Спартака» ни одного матча.
- До переезда в столицу он занимался в академии «Рубина».
- Рыночная стоимость игрока – 225 тысяч евро.