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    Агент Фернандеша: «Ситуация с «Локомотивом» может очень скоро решиться. Обе стороны заинтересованы в продлении контракта»

    Полузащитник Мануэль Фернандеш может остаться в «Локомотиве». Об этом рассказал агент португальца Паулу Барбоза.

    «Переговоры с «Локомотивом» по Фернандешу продолжаются. Ситуация очень скоро может решиться, такое возможно. Сам Фернандеш приехал в Москву, упорно тренируется каждый день по два раза. Объективные условия для того, чтобы продлить отношения есть. Остались субъективные, обе стороны заинтересованы в продлении», – сказал Барбоза.

    • По сведениям журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заинтересован в Фернандеше.
    • Контракт 33-летнего игрока с «Локомотивом» истек этим летом.
    • Футболист провел в клубе пять сезонов.

    Источник: «Чемпионат»

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