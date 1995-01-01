Агент Фернандеша: «Ситуация с «Локомотивом» может очень скоро решиться. Обе стороны заинтересованы в продлении контракта»

Полузащитник Мануэль Фернандеш может остаться в «Локомотиве». Об этом рассказал агент португальца Паулу Барбоза.
«Переговоры с «Локомотивом» по Фернандешу продолжаются. Ситуация очень скоро может решиться, такое возможно. Сам Фернандеш приехал в Москву, упорно тренируется каждый день по два раза. Объективные условия для того, чтобы продлить отношения есть. Остались субъективные, обе стороны заинтересованы в продлении», – сказал Барбоза.
- По сведениям журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заинтересован в Фернандеше.
- Контракт 33-летнего игрока с «Локомотивом» истек этим летом.
- Футболист провел в клубе пять сезонов.