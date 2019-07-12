«Кто не за Федерера, те плохие». Дзюба показал, как болеет за швейцарца в матче против Надаля

Завершился полуфинальный матч теннисного турнира «Уимблдон» между Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. Со счетом 3:1 победу одержал более возрастной швейцарец.

За него, в частности, болел нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Футболист выложил видеозапись просмотра матча.

Дзюба в интервью рассказывал, что Федерер – один из его спортивных кумиров.

Федерер 20 раз брал турниры Большого шлема (первый – в 2003 году).

Для Дзюбы в ближайшие выходные стартует чемпионат России по футболу.