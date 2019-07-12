«Кто не за Федерера, те плохие». Дзюба показал, как болеет за швейцарца в матче против Надаля

Голы бы забивал, а не дурочку валял
Завершился полуфинальный матч теннисного турнира «Уимблдон» между Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем. Со счетом 3:1 победу одержал более возрастной швейцарец.
За него, в частности, болел нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Футболист выложил видеозапись просмотра матча.
- Дзюба в интервью рассказывал, что Федерер – один из его спортивных кумиров.
- Федерер 20 раз брал турниры Большого шлема (первый – в 2003 году).
- Для Дзюбы в ближайшие выходные стартует чемпионат России по футболу.
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— СЭ Футбол (@se_football) 12 июля 2019 г.