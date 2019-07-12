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    Кварацхелия ушел из «Локомотива» из-за срока предложенного контракта

    Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия объяснил свое решение покинуть «Локомотив» и перейти в «Рубин».

    – В «Локо» вы полгода были в аренде. Когда начались переговоры о полноценном контракте?

    – С того самого момента, как я пришел в команду. То есть зимой. Понятно, что аренда была, скорее всего, временной мерой. Они хотели заключить со мной полноценный контракт, поэтому все эти месяцы ходили разговоры.

    Спустя некоторое время, после рестарта чемпионата, «Локомотив» предложил мне контракт по схеме «1+3», но такое предложение меня не устраивало. Я, не дай бог, мог бы получить травму, и клуб имел бы право не продлевать со мной контракт еще на три года. То есть я бы остался с травмой и без клуба. Такие контракты обычно заключают, когда игрок находится на просмотре, если можно так сказать. Но я не был на просмотре.

    – «Рубин» предложил контракт одновременно с «Локомотивом»?

    – Нет, чуть позже. «Рубин» сразу предложил контракт на пять лет. То есть что бы ни случилось, я буду играть здесь ровно столько, сколько мне положено по контракту, и любая неопределенность просто исключена. Поэтому я вместе с Мамукой (Мамука Джугели, агент игрока – примечание «Бомбардира») и семьей принял решение, что перейти в «Рубин» будет лучше для меня и для моей карьеры, чем остаться в «Локо».

    – Кроме «Рубина» были предложения?

    - Да, в том числе из Европы. Но я пока хочу поиграть в России.

    • «Локомотив» арендовал Кварацхелию в феврале этого года.
    • В составе столичной команды хавбек провел 10 матчей и забил один гол.
    • В «Рубин» он перебрался на правах свободного агента.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +610

      Томик 12 минут назад

      Просто ерунда какая-то. Все хотели, но не стали договариваться.

      0
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      Рейтинг: +6937

      parevg 15 минут назад

      А что он не на просмотре был, арендовали на пол года чтобы просмотреть не на тренировках и товарняках, а в деле. И с учетом возраста 1 +3 это самое то. Вдруг решишь что всего добился и можно сидеть на скамейке и ничего не делать, в Локо уже один такой был 18 летний Амр Заки из египта, после просмотра получил контракт на 3 года, и ни одного матча не сыграл...
      К тому-же со следующего года меняется лимит, и легионер бездельник будет просто место в заявке занимать.

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      Рейтинг: +13368

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Кто-то мутит воду.""""""""""

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