Кварацхелия ушел из «Локомотива» из-за срока предложенного контракта

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия объяснил свое решение покинуть «Локомотив» и перейти в «Рубин».

– В «Локо» вы полгода были в аренде. Когда начались переговоры о полноценном контракте?

– С того самого момента, как я пришел в команду. То есть зимой. Понятно, что аренда была, скорее всего, временной мерой. Они хотели заключить со мной полноценный контракт, поэтому все эти месяцы ходили разговоры.

Спустя некоторое время, после рестарта чемпионата, «Локомотив» предложил мне контракт по схеме «1+3», но такое предложение меня не устраивало. Я, не дай бог, мог бы получить травму, и клуб имел бы право не продлевать со мной контракт еще на три года. То есть я бы остался с травмой и без клуба. Такие контракты обычно заключают, когда игрок находится на просмотре, если можно так сказать. Но я не был на просмотре.

– «Рубин» предложил контракт одновременно с «Локомотивом»?

– Нет, чуть позже. «Рубин» сразу предложил контракт на пять лет. То есть что бы ни случилось, я буду играть здесь ровно столько, сколько мне положено по контракту, и любая неопределенность просто исключена. Поэтому я вместе с Мамукой (Мамука Джугели, агент игрока – примечание «Бомбардира») и семьей принял решение, что перейти в «Рубин» будет лучше для меня и для моей карьеры, чем остаться в «Локо».

– Кроме «Рубина» были предложения?

- Да, в том числе из Европы. Но я пока хочу поиграть в России.