The Mirror: ван Дейк отказал «Барселоне»

«Барселона» проявляла интерес к защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, сообщает The Mirror.

По информации источника, испанский клуб контактировал с агентами 28-летнего футболиста.

Однако представители голландца ясно дали понять каталонцам, что их клиент не собирается менять команду.