The Mirror: ван Дейк отказал «Барселоне»

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«Барселона» проявляла интерес к защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, сообщает The Mirror.
По информации источника, испанский клуб контактировал с агентами 28-летнего футболиста.
Однако представители голландца ясно дали понять каталонцам, что их клиент не собирается менять команду.
- «Ливерпуль» купил ван Дейка у «Саутгемптона» в январе 2018 года за 84,65 миллиона евро.
- За полтора сезона игрок провел 72 матча в составе мерсисайдцев, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.