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    The Mirror: ван Дейк отказал «Барселоне»

    «Барселона» проявляла интерес к защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, сообщает The Mirror.

    По информации источника, испанский клуб контактировал с агентами 28-летнего футболиста.

    Однако представители голландца ясно дали понять каталонцам, что их клиент не собирается менять команду.

    • «Ливерпуль» купил ван Дейка у «Саутгемптона» в январе 2018 года за 84,65 миллиона евро.
    • За полтора сезона игрок провел 72 матча в составе мерсисайдцев, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: The Mirror

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      Serega 68 24 минуты назад

      какая сумма отступных

      0
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      Рейтинг: +13365

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Правильный поступок!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3060

      dinar7777dinar 58 минут назад

      Барселона вообще ничего не подавала . Никаких пруффов. Новость для дол бо е обов.

      0
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      Рейтинг: +3060

      dinar7777dinar 1 час назад

      Утка . Дешёвая утка .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +111

      orzy 1 час назад

      МУЖИК ни то что некоторые сески, коутини которые потом с позором их выгнали

      2
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