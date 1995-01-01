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    Лунин: «Охренел, когда узнал об интересе «Реала»

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал, что предшествовало его переходу из «Зари» в мадридский клуб.

    «Мне «Заря» не говорила вообще ничего, потому что изначально клуб должен договориться с клубом. Если команды устраивает цена, это самое главное, то тогда доносят до футболиста. Говорят, что есть предложение от такого-то клуба, нас все устраивает и спрашивают уже о твоем желании.

    «Заря» мне сказала только про «Реал» – конечно, я охренел. Я испугался даже на секунду. А может быть по-другому? «Заря» и «Реал» – тут такая дистанция», – сказал Лунин.

    • «Реал» купил украинца летом 2018 года за 8,5 миллиона евро.
    • Прошлый сезон 20-летний голкипер провел в аренде в «Леганесе», сыграл в семи матчах и пропустил семь голов.
    • Ранее сообщалось, что Лунин станет дублером Тибо Куртуа в следующем сезоне.

    Источник: YouTube-канал «От души в душу»

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