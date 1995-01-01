Лунин: «Охренел, когда узнал об интересе «Реала»

Вратарь «Реала» Андрей Лунин рассказал, что предшествовало его переходу из «Зари» в мадридский клуб.

«Мне «Заря» не говорила вообще ничего, потому что изначально клуб должен договориться с клубом. Если команды устраивает цена, это самое главное, то тогда доносят до футболиста. Говорят, что есть предложение от такого-то клуба, нас все устраивает и спрашивают уже о твоем желании.

«Заря» мне сказала только про «Реал» – конечно, я охренел. Я испугался даже на секунду. А может быть по-другому? «Заря» и «Реал» – тут такая дистанция», – сказал Лунин.