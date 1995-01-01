Sport.es: «Барселона» представит Гризманна в воскресенье. Презентация пройдет без зрителей

В ближайшее время нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн станет игроком «Барселоны».

Как сообщает Sport.es со ссылкой на радиостанцию RAC1, в воскресенье каталонский клуб представит 28-летнего француза на домашнем стадионе «Камп Ноу».

При этом презентация новичка пройдет без зрителей из-за технических работ на арене.

Возможно, «Барселона» перенесет торжественное мероприятие на август.

Трансфер Гризманна обойдется каталонцам в 120 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.