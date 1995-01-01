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    Sport.es: «Барселона» представит Гризманна в воскресенье. Презентация пройдет без зрителей

    В ближайшее время нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн станет игроком «Барселоны».

    Как сообщает Sport.es со ссылкой на радиостанцию RAC1, в воскресенье каталонский клуб представит 28-летнего француза на домашнем стадионе «Камп Ноу».

    При этом презентация новичка пройдет без зрителей из-за технических работ на арене.

    Возможно, «Барселона» перенесет торжественное мероприятие на август.

    Трансфер Гризманна обойдется каталонцам в 120 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1597

      SarJr 54 минуты назад

      Наконец-то!!!! Осталось только с предателем разобраться

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3081

      dinar7777dinar > SarJr 39 минут назад

      с неймаром? нахрен он нужен !

      1
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      ...
      Рейтинг: +1597

      SarJr > dinar7777dinar 27 минут назад

      Ну вот чтоб точно его там в этой парижской жопе оставили дальше страдать. То что нах он не нужен я полностью согласен. Прост уже задолбали новости про этих двоих

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