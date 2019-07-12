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    Матч-открытие нового сезона РПЛ пройдет без VAR

    Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что первый матч РПЛ сезона-2019/20 между тульской командой и «Динамо» пройдет без системы VAR.

    «Клуб не получал письмо из РФС. Сегодняшний матч будет без VAR», – сказал Балашов.

    • Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин озвучивал задачу запустить VAR с первого тура чемпионата, однако при этом он отметил, что система будет задействована не на всех матчах.
    • Игра «Арсенал» – «Динамо» состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +883

      den161 1 минуту назад

      как то странно... не все в одинаковых условиях получается....
      кто то с вар, кто то без

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