Матч-открытие нового сезона РПЛ пройдет без VAR

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что первый матч РПЛ сезона-2019/20 между тульской командой и «Динамо» пройдет без системы VAR.

«Клуб не получал письмо из РФС. Сегодняшний матч будет без VAR», – сказал Балашов.