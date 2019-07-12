Матч-открытие нового сезона РПЛ пройдет без VAR

как то странно... не все в одинаковых условиях получается....
кто то с вар, кто то без
Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что первый матч РПЛ сезона-2019/20 между тульской командой и «Динамо» пройдет без системы VAR.
«Клуб не получал письмо из РФС. Сегодняшний матч будет без VAR», – сказал Балашов.
- Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин озвучивал задачу запустить VAR с первого тура чемпионата, однако при этом он отметил, что система будет задействована не на всех матчах.
- Игра «Арсенал» – «Динамо» состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.