Влашич: «Я хотел остаться в ЦСКА с самого начала»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, объяснил, почему настоял на переходе в московский клуб из «Эвертона».

– Детали полноценного контракта ЦСКА успели обсудить до старта молодежного Евро-19?

– Кое-что обговорили до начала, кое-что уже во время.

– Насколько трудным оказался выбор?

– Никаких проблем у меня с этим не было. Я хотел остаться здесь с самого начала. Чувствовал, что еще не все отдал этой команде. Сейчас мне хочется прогрессировать дальше вместе с ЦСКА, у нас много скрытых резервов. Вместе мы способны на большее. Команда по-прежнему молодая, но уже с опытом. Целый год за спиной – этого должно хватить для выхода на новый уровень!

– Последнее слово на переговорах было за вами?

– Конечно. В любом случае это должно было быть моим решением. Таковым оно и стало. Лично мои переговоры с клубом прошли гладко. Как и что ЦСКА обсуждал с «Эвертоном» – не совсем мое дело.