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    Влашич: «Я хотел остаться в ЦСКА с самого начала»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, объяснил, почему настоял на переходе в московский клуб из «Эвертона».

    – Детали полноценного контракта ЦСКА успели обсудить до старта молодежного Евро-19?

    – Кое-что обговорили до начала, кое-что уже во время.

    – Насколько трудным оказался выбор?

    – Никаких проблем у меня с этим не было. Я хотел остаться здесь с самого начала. Чувствовал, что еще не все отдал этой команде. Сейчас мне хочется прогрессировать дальше вместе с ЦСКА, у нас много скрытых резервов. Вместе мы способны на большее. Команда по-прежнему молодая, но уже с опытом. Целый год за спиной – этого должно хватить для выхода на новый уровень!

    – Последнее слово на переговорах было за вами?

    – Конечно. В любом случае это должно было быть моим решением. Таковым оно и стало. Лично мои переговоры с клубом прошли гладко. Как и что ЦСКА обсуждал с «Эвертоном» – не совсем мое дело.

    • Влашич перешел в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды летом 2018 года.
    • В этом месяце московский клуб выкупил права на 21-летнего игрока за 15,7 миллиона евро, подписав с ним пятилетний контракт.
    • В сезоне-2018/19 хорват провел за армейцев 31 встречу во всех турнирах, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1317

      ItalianFootball 1 час назад

      А самое начало это что ? это когда ?

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