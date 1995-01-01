Жуниньо: «Фекир – единственный игрок «Лиона», чей уход реален»

Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано прокомментировал информацию о том, что полузащитник и капитан команды Набиль Фекир покинет клуб этим летом.

«Я разговаривал с Фекиром, хотел узнать его позицию. Главному тренеру очень нравится этот футболист. Он – важная часть «Лиона», выпускник молодежной академии, капитан и чемпион мира… но, если честно, думаю, будет трудно убедить его продолжить приключение.

Клуб хотел бы сохранить его. На данный момент он является единственным игроком, уход которого является реальным. Пока Набиль не уйдет, мы будем работать с ним так же, как если бы он остался. Ему нужно принять решение, но вероятность ухода реальна», – заявил бразилец.