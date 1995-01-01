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    Нигматуллин: «Локомотив» не может идти на поводу у Гилерме»

    Экс-вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе голкипера Гилерме в состав красно-белых.

    «Все футболисты всегда имеют право выбора. Как бы то ни было. Понятно, что это большой, значимый игрок для «Локомотива». Но «Локомотив» тоже надо понимать правильно.

    «Локо» тоже не может идти на поводу, потому что это может потом создать нехороший прецедент: так может потом любой игрок начать такой торг с клубом. Поэтому здесь я «железнодорожников» понимаю.

    «Спартак»? Да, тоже хочется получить у конкурирующей команды хорошего игрока себе. Чем это закончится? Поживем – увидим. Если Гилерме все-таки перейдет, то пожелаем ему удачи. «Локомотив», уверен, найдет на замену сильную кандидатуру», – заявил бывший вратарь.

    • Нигматуллин участвовал в переходе Гилерме из «Атлетико Паранаэнсе» в «Локомотив».
    • Голкипер провел за москвичей 288 матчей (110 – на ноль) и пропустил 275 голов.
    • Действующий контракт натурализованного бразильца с «Локомотивом» истекает в декабре этого года.

    Источник: Rusfootball

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1626

      Masteralex 42 минуты назад

      как показывает практика, крысы у свинюшек не приживаются, вспомните Еременко

      а всё потому что карма, за бабки игрока может и перекупишь у конкурента, но карму испортишь и всё, ничему свинюшек жизнь не учит, по тем же граблям пошли

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      Рейтинг: +397

      Опускатель коняжек > Masteralex 23 минуты назад

      Кобыла заговорила о крысах... Про широкова не помнишь? Прижился в конюшне? Так что ты смотри в свое лошадинные корыто и за табором своим смотри

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      Рейтинг: +13

      Guinnesss 55 минут назад

      Пора сына приглашать Рус! :)

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