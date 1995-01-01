Нигматуллин: «Локомотив» не может идти на поводу у Гилерме»

Экс-вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе голкипера Гилерме в состав красно-белых.

«Все футболисты всегда имеют право выбора. Как бы то ни было. Понятно, что это большой, значимый игрок для «Локомотива». Но «Локомотив» тоже надо понимать правильно.

«Локо» тоже не может идти на поводу, потому что это может потом создать нехороший прецедент: так может потом любой игрок начать такой торг с клубом. Поэтому здесь я «железнодорожников» понимаю.

«Спартак»? Да, тоже хочется получить у конкурирующей команды хорошего игрока себе. Чем это закончится? Поживем – увидим. Если Гилерме все-таки перейдет, то пожелаем ему удачи. «Локомотив», уверен, найдет на замену сильную кандидатуру», – заявил бывший вратарь.