РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроков

Российский футбольный союз снял запрет на регистрацию новых футболистов с «Крыльев Советов».

Накануне РФС рассмотрел апелляцию самарской команды на последнем заседании организации.

«Крыльям Советов» было запрещено регистрировать новых игроков из-за расторжения контракта с Данилом Кленкиным в августе 2018 года.

После выплаты компенсации клуб из Самары имеет право регистрировать новых футболистов.