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    РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроков

    Российский футбольный союз снял запрет на регистрацию новых футболистов с «Крыльев Советов».

    Накануне РФС рассмотрел апелляцию самарской команды на последнем заседании организации.

    «Крыльям Советов» было запрещено регистрировать новых игроков из-за расторжения контракта с Данилом Кленкиным в августе 2018 года.

    После выплаты компенсации клуб из Самары имеет право регистрировать новых футболистов.

    • В прошедшем сезоне «Крылья Советов» финишировали на 13-м месте РПЛ.
    • В матче первого тура стартующего чемпионата России команда Миодрага Божовича сыграет с ЦСКА.

    Источник: Официальный твиттер РФС

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