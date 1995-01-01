РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию новых игроков

Российский футбольный союз снял запрет на регистрацию новых футболистов с «Крыльев Советов».
Накануне РФС рассмотрел апелляцию самарской команды на последнем заседании организации.
«Крыльям Советов» было запрещено регистрировать новых игроков из-за расторжения контракта с Данилом Кленкиным в августе 2018 года.
После выплаты компенсации клуб из Самары имеет право регистрировать новых футболистов.
- В прошедшем сезоне «Крылья Советов» финишировали на 13-м месте РПЛ.
- В матче первого тура стартующего чемпионата России команда Миодрага Божовича сыграет с ЦСКА.