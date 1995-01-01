Аспиликуэта – о тренировках с Лэмпардом: «Мы рады, что он с нами. Это что-то особенное»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта прокомментировал назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера клуба.

«Это правда, что в прошлом сезоне мы периодами не давали болельщикам того, что они ожидали. Наши игры были недостаточно хорошими, и этому они не были рады. Мы перевернули его [сезон] и выиграли Лигу Европы.

Болельщики очень рады тому, что босс вернулся на «Стэмфорд Бридж». Теперь мы должны отплатить ему работой на поле, победой в матчах. Мы рады, что он с нами.

Я не могу ничего добавить к его карьере в «Челси». За первую неделю тренировок я увидел, как он хочет играть, как он хочет, чтобы мы ощущали себя в футболке, как он хочет, чтобы мы тренировались каждый день... Это что-то особенное», – сказал Аспиликуэта.