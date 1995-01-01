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    Аспиликуэта – о тренировках с Лэмпардом: «Мы рады, что он с нами. Это что-то особенное»

    Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта прокомментировал назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера клуба.

    «Это правда, что в прошлом сезоне мы периодами не давали болельщикам того, что они ожидали. Наши игры были недостаточно хорошими, и этому они не были рады. Мы перевернули его [сезон] и выиграли Лигу Европы.

    Болельщики очень рады тому, что босс вернулся на «Стэмфорд Бридж». Теперь мы должны отплатить ему работой на поле, победой в матчах. Мы рады, что он с нами.

    Я не могу ничего добавить к его карьере в «Челси». За первую неделю тренировок я увидел, как он хочет играть, как он хочет, чтобы мы ощущали себя в футболке, как он хочет, чтобы мы тренировались каждый день... Это что-то особенное», – сказал Аспиликуэта.

    • Лэмпард возглавил клуб 4 июля. Контракт рассчитан до 2022 года.
    • С 2001 по 2014 год Лэмпард играл за «Челси». Он провел 648 матчей и забил 211 голов.

    Источник: The Guardian

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