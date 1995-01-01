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    Агент Баринова: «Дима отказался от привлекательных вариантов из РПЛ, АПЛ и других лиг Европы ради «Локо» 

    Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал новый контракт игрока с клубом. Новое соглашение рассчитано на четыре года.

    – Это правда, что Баринову летом поступило много предложений от других российских команд? В частности, на днях в телеграм-каналах проходила информация про «Спартак».

    – Про «Спартак» – это неправда. Но других предложений действительно было много. В общем-то, ни для кого не секрет, что Баринов – прогрессирующий и востребованный полузащитник, в этом году он стал вызываться в сборную России и получать там игровое время, а в «Локомотиве» является твердым футболистом стартового состава. Думаю, болельщикам «Локо» должно быть приятно, что ради родного клуба Дима отказался от очень привлекательных вариантов.

    – Каких?

    – Из клубов-конкурентов из РПЛ, из английской Премьер-лиги и из других лиг Европы. Предложений действительно пришло немало, и очень привлекательных. Но Баринов изначально был нацелен продолжить расти и побеждать вместе с «Локомотивом». Эти слова могут громко прозвучать, но Дмитрий – правда настоящий патриот «Локомотива». А финансовая сторона никогда не была для него первоочередной темой.

    Для понимания: когда мы с Димой обсуждали иные варианты помимо «Локомотива» (я ему, естественно, сообщал обо всех предложениях), то до разговора о финансовых условиях дело даже не доходило. Я рад, что в итоге все сложилось, как мы и планировали. И «Локомотив» с Бариновым начали новый сезон с еще одного трофея.

    • Баринов – воспитанник «Локомотива». Он дебютировал в первой команде в 2015 году.
    • В прошлом сезоне он провел 33 матча, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

    Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии7
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      Рейтинг: +336

      ФК_Полоцк 13 минут назад

      В Фифу переиграл что ли?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +591

      Sergil 22 минуты назад

      Ну и дурак тогда, если действительно отказался, а не очередная утка. Лучше бы свалил в нормальный чемпионат играть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -41

      DonBaton 37 минут назад

      Ага,ага,все так и поверили,что это днище кому-то надо в Европе...а даже если и было,то он просто засцал пахать,лучше за паспорт бабло получать

      -2
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      Рейтинг: +11

      Волька 48 минут назад

      Кому этот бездарь нужен.Если в женском футболе попробовать

      -2
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      Рейтинг: +2326

      RotBerg 48 минут назад

      Баринов это тот тип, который в самолёте перед престарелым мясным болелой троил? Звезда, может и в АПЛ заиграть))

      -1
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      Рейтинг: +6703

      Skull_Boy 50 минут назад

      Смешно и с Англией верится с трудом

      -1
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      Рейтинг: +323

      GSmall 53 минуты назад

      АПЛ)))Ты чё там куришь братан?)))

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