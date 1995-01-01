Агент Баринова: «Дима отказался от привлекательных вариантов из РПЛ, АПЛ и других лиг Европы ради «Локо» 

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал новый контракт игрока с клубом. Новое соглашение рассчитано на четыре года.

– Это правда, что Баринову летом поступило много предложений от других российских команд? В частности, на днях в телеграм-каналах проходила информация про «Спартак».

– Про «Спартак» – это неправда. Но других предложений действительно было много. В общем-то, ни для кого не секрет, что Баринов – прогрессирующий и востребованный полузащитник, в этом году он стал вызываться в сборную России и получать там игровое время, а в «Локомотиве» является твердым футболистом стартового состава. Думаю, болельщикам «Локо» должно быть приятно, что ради родного клуба Дима отказался от очень привлекательных вариантов.

– Каких?

– Из клубов-конкурентов из РПЛ, из английской Премьер-лиги и из других лиг Европы. Предложений действительно пришло немало, и очень привлекательных. Но Баринов изначально был нацелен продолжить расти и побеждать вместе с «Локомотивом». Эти слова могут громко прозвучать, но Дмитрий – правда настоящий патриот «Локомотива». А финансовая сторона никогда не была для него первоочередной темой.

Для понимания: когда мы с Димой обсуждали иные варианты помимо «Локомотива» (я ему, естественно, сообщал обо всех предложениях), то до разговора о финансовых условиях дело даже не доходило. Я рад, что в итоге все сложилось, как мы и планировали. И «Локомотив» с Бариновым начали новый сезон с еще одного трофея.

Баринов – воспитанник «Локомотива». Он дебютировал в первой команде в 2015 году.

В прошлом сезоне он провел 33 матча, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы