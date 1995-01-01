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    Мусаев: «Новый лимит еще хуже, чем старый. Лучше вообще его убрать»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев убежден, что РФС не стоило менять формулу лимита на легионеров в РПЛ.

    По словам специалиста, оптимальным вариантом будет вообще отказаться от какого-либо ограничения количества иностранных игроков в лиге.

    С сезона-2020/21 будет действовать лимит «17 россиян плюс 8 легионеров» в заявке на сезон. В настоящее время формула – «шесть иностранцев плюс пять россиян на поле» без ограничения легионеров в заявке.

    – Лимит сильно влияет (на трансферную политику)?

    – Я не думаю, мешает он или нет. Конечно, иногда бывает, что игрок попадает в состав не по спортивному принципу, когда легионер сильнее российского игрока, но должен играть россиянин. Но в нашей команде это не так ощущается. Лимит есть, и мы к нему привыкли. На следующий сезон будет другой лимит, и нужно будет перестроиться. Но сейчас нам нужно не об этом думать, а о матчах.

    – РФС ищет оптимальные варианты лимита. Как считаете, новая форма лучше?

    – Я считаю, новый лимит еще хуже, чем старый. Раньше в составе могли быть шесть легионеров, а сейчас на чемпионат должны быть восемь. Ты можешь заявить восемь легионеров, и если кто-то у тебя травмируется, то останется пять-шесть. Я считаю, эта форма тоже не оптимальная, и ее нужно улучшать. А лучше вообще убрать лимит.

    – Многие не согласятся...

    – Только при максимальной конкуренции игроки будут становиться сильнее. И футболист будет играть не из-за лимита, а из-за того, что сильнее.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:04
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4169

      Агасфер 1 час назад

      Отмена лимита и максимальный оклад в 100 минимальных зарплат в России.И каждый "гений" российского футбола вправе доказывать свою состоятельность на мировом уровне,хоть в "Барселоне",хоть в "Баварии".Если возьмут,конечно.А бояться того,что к нам "маркизы" не придут-смешно.Меньше распила бюджетов всех уровней.А молодые перспективные(или нет)из-за рубежа могут прийти.

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      Рейтинг: +1987

      paracetamol 1 час назад

      РФС опять село в лужу.

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      Рейтинг: +322

      GSmall 1 час назад

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