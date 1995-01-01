Мусаев: «Новый лимит еще хуже, чем старый. Лучше вообще его убрать»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев убежден, что РФС не стоило менять формулу лимита на легионеров в РПЛ.

По словам специалиста, оптимальным вариантом будет вообще отказаться от какого-либо ограничения количества иностранных игроков в лиге.

С сезона-2020/21 будет действовать лимит «17 россиян плюс 8 легионеров» в заявке на сезон. В настоящее время формула – «шесть иностранцев плюс пять россиян на поле» без ограничения легионеров в заявке.

– Лимит сильно влияет (на трансферную политику)?

– Я не думаю, мешает он или нет. Конечно, иногда бывает, что игрок попадает в состав не по спортивному принципу, когда легионер сильнее российского игрока, но должен играть россиянин. Но в нашей команде это не так ощущается. Лимит есть, и мы к нему привыкли. На следующий сезон будет другой лимит, и нужно будет перестроиться. Но сейчас нам нужно не об этом думать, а о матчах.

– РФС ищет оптимальные варианты лимита. Как считаете, новая форма лучше?

– Я считаю, новый лимит еще хуже, чем старый. Раньше в составе могли быть шесть легионеров, а сейчас на чемпионат должны быть восемь. Ты можешь заявить восемь легионеров, и если кто-то у тебя травмируется, то останется пять-шесть. Я считаю, эта форма тоже не оптимальная, и ее нужно улучшать. А лучше вообще убрать лимит.

– Многие не согласятся...

– Только при максимальной конкуренции игроки будут становиться сильнее. И футболист будет играть не из-за лимита, а из-за того, что сильнее.