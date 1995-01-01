Прошляков перешел из «Спартака» в «Ростов»

Все ясно нормальный обмен на Мирзова)), После первого круга выкупят назад -традиция а что делать ))))
«Ростов» объявил о переходе нападающего «Спартака» Данилы Прошлякова.
Детали трансфера пока неизвестны. 19-летний футболист заключил с новым клубом контракт до 2023 года.
«Мы приветствуем Данилу и желаем ему результативной игры в составе нашей команды!» – говорится в публикации «Ростова».
- Прошляков – воспитанник «Спартака».
- В прошлом сезоне в составе молодежной команды москвичей форвард провел 22 матча и забил 18 голов.
- Его рыночная стоимость – 350 тысяч евро.