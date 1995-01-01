Прошляков перешел из «Спартака» в «Ростов»

«Ростов» объявил о переходе нападающего «Спартака» Данилы Прошлякова.

Детали трансфера пока неизвестны. 19-летний футболист заключил с новым клубом контракт до 2023 года.

«Мы приветствуем Данилу и желаем ему результативной игры в составе нашей команды!» – говорится в публикации «Ростова».