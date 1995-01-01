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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Прошляков перешел из «Спартака» в «Ростов»

    «Ростов» объявил о переходе нападающего «Спартака» Данилы Прошлякова.

    Детали трансфера пока неизвестны. 19-летний футболист заключил с новым клубом контракт до 2023 года.

    «Мы приветствуем Данилу и желаем ему результативной игры в составе нашей команды!» – говорится в публикации «Ростова».

    • Прошляков – воспитанник «Спартака».
    • В прошлом сезоне в составе молодежной команды москвичей форвард провел 22 матча и забил 18 голов.
    • Его рыночная стоимость – 350 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +761

      klim2m 2 минуты назад

      Все ясно нормальный обмен на Мирзова)), После первого круга выкупят назад -традиция а что делать ))))

      0
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      Рейтинг: +1262

      Виталий Орехов 9 минут назад

      Удачи парню в Ростове!

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