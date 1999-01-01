The Sun: «Ливерпуль» готов предложить 75 миллионов за Асенсио

«Ливерпуль» хочет купить вингера «Реала» Марко Асенсио, сообщает The Sun.

По информации источника, мерсисайдский клуб готов предложить за испанца 75 миллионов евро.

Тренерский штаб английской команды видит в Асенсио конкурента для Мохамеда Салаха.

Кроме того, «Ливерпуль» считает необходимым усилить атаку после ухода Даниэля Старриджа.