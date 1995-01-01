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    Бывший форвард «Локомотива» О’Коннор ругался и показывал гениталии в шотландском отеле

    Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Шотландии Гарри О’Коннор попал в скандал.

    30 июня 36-летний футболист в отеле Marine в городе Норт-Берик (округ Ист-Лотиан) спустил брюки и нижнее белье, обнажив свои гениталии.

    Кроме того, он вел себя угрожающе и оскорбительно, кричал, ругался и произносил неприятные реплики.

    Против О’Коннора возбудили дело. Сам шотландец направил письмо в Эдинбургский шерифский суд, в котором не признал себя виновным в публичной непристойности и в угрожающем и оскорбительном поведении.

    Промежуточная дата рассмотрения дела футболиста назначена на 2 октября. Судебное заседание намечено на 6 ноября.

    • О’Коннор выступал за «Локомотив» с начала 2006-го по июнь 2007 года.

    Источник: BBC

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1552

      absent32 12 минут назад

      ну крыша у него давно уже едет)))

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