Бывший форвард «Локомотива» О’Коннор ругался и показывал гениталии в шотландском отеле

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Шотландии Гарри О’Коннор попал в скандал.

30 июня 36-летний футболист в отеле Marine в городе Норт-Берик (округ Ист-Лотиан) спустил брюки и нижнее белье, обнажив свои гениталии.

Кроме того, он вел себя угрожающе и оскорбительно, кричал, ругался и произносил неприятные реплики.

Против О’Коннора возбудили дело. Сам шотландец направил письмо в Эдинбургский шерифский суд, в котором не признал себя виновным в публичной непристойности и в угрожающем и оскорбительном поведении.

Промежуточная дата рассмотрения дела футболиста назначена на 2 октября. Судебное заседание намечено на 6 ноября.