Бывший форвард «Локомотива» О’Коннор ругался и показывал гениталии в шотландском отеле

ну крыша у него давно уже едет)))
Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Шотландии Гарри О’Коннор попал в скандал.
30 июня 36-летний футболист в отеле Marine в городе Норт-Берик (округ Ист-Лотиан) спустил брюки и нижнее белье, обнажив свои гениталии.
Кроме того, он вел себя угрожающе и оскорбительно, кричал, ругался и произносил неприятные реплики.
Против О’Коннора возбудили дело. Сам шотландец направил письмо в Эдинбургский шерифский суд, в котором не признал себя виновным в публичной непристойности и в угрожающем и оскорбительном поведении.
Промежуточная дата рассмотрения дела футболиста назначена на 2 октября. Судебное заседание намечено на 6 ноября.
- О’Коннор выступал за «Локомотив» с начала 2006-го по июнь 2007 года.