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    Роналду и Неймар вместе снялись в рекламе в роли боксеров на ринге

    Нападающий «ПСЖ» Неймар и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду снялись в одной рекламе. В ролике они выступили в роли боксеров.

    Совместную фотографию с обоими футболистами опубликовал в своем инстаграме Рикардо Регуфе – один из лучших друзей и бизнес-партнер Роналду, менеджер по спортивному маркетингу.

    Ранее стало известно, что Неймар отказался возвращаться в расположение «ПСЖ», чтобы начать предсезонную подготовку. В это время он находился дома в Бразилии, а также в Турине.

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    Публикация от text (@rickyregufe)

    Источник: Marca

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    10.07.2019 17:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +779

      GSmall 10 июля 2019, 18:04

      Неймар как циплёнок выглядит

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > GSmall 10 июля 2019, 18:56

      у неймара было все, чтобы стать первым после месси и роналду, а он , из-за, характера все *******. на вершину попасть он еще может. но легендой уже не станет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > DeStar 10 июля 2019, 21:14

      Ему до этих двух, вернее так скажу, этих двух в ближайшее время, а это лет 20 хрен кто переплюнет, я не болельщик клубов где играли и играют эти игроки, я болельщик Баварии, с 19 стажем, но не уважать и ценить этих игроков, увы я не в силах! Это уже история, а неймар всего лишь страница

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