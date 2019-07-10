Роналду и Неймар вместе снялись в рекламе в роли боксеров на ринге

Нападающий «ПСЖ» Неймар и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду снялись в одной рекламе. В ролике они выступили в роли боксеров.

Совместную фотографию с обоими футболистами опубликовал в своем инстаграме Рикардо Регуфе – один из лучших друзей и бизнес-партнер Роналду, менеджер по спортивному маркетингу.

Ранее стало известно, что Неймар отказался возвращаться в расположение «ПСЖ», чтобы начать предсезонную подготовку. В это время он находился дома в Бразилии, а также в Турине.