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    Милитан прервал свою первую пресс-конференцию в «Реале» из-за головокружения

    Сегодня «Реал» представил защитника Эдера Милитана.

    После презентации состоялась пресс-конференцию 21-летнего футболиста. В один момент бразилец прервал общение с представителями СМИ из-за головокружения.

    • Бразилец перешел в мадридский клуб из «Порту» в марте этого года за 50 миллионов евро. Он подписал с «Реалом» контракт сроком до июня 2025 года.
    • В сезоне-2018/19 Милитан провел за португальскую команду 47 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +316

      GSmall 31 минуту назад

      Переутомился видать.Ну со всеми бывает.

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