Милитан прервал свою первую пресс-конференцию в «Реале» из-за головокружения

Сегодня «Реал» представил защитника Эдера Милитана.

После презентации состоялась пресс-конференцию 21-летнего футболиста. В один момент бразилец прервал общение с представителями СМИ из-за головокружения.

Бразилец перешел в мадридский клуб из «Порту» в марте этого года за 50 миллионов евро. Он подписал с «Реалом» контракт сроком до июня 2025 года.

В сезоне-2018/19 Милитан провел за португальскую команду 47 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.