Роналду в первый сезон в Серии А забил в девяти выездных играх подряд. Этого никому не удавалось сделать в эпоху 3 очков за победу

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в сезоне-2018/19 отличился в девяти выездных играх Серии А подряд (с сентября 2018-го по февраль 2019 года).
Португалец стал первым футболистом, которому удалось достичь такого показателя в свой первый сезон в чемпионате Италии, с тех пор, как за победу в матче стали начислять три очка.
- 34-летний футболист перешел в туринский клуб из «Реала» летом 2018 года.
- В минувшей кампании он провел в Серии А 31 встречу, забил 21 гол и сделал восемь результативных передач.