Роналду в первый сезон в Серии А забил в девяти выездных играх подряд. Этого никому не удавалось сделать в эпоху 3 очков за победу

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в сезоне-2018/19 отличился в девяти выездных играх Серии А подряд (с сентября 2018-го по февраль 2019 года).

Португалец стал первым футболистом, которому удалось достичь такого показателя в свой первый сезон в чемпионате Италии, с тех пор, как за победу в матче стали начислять три очка.