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    Роналду в первый сезон в Серии А забил в девяти выездных играх подряд. Этого никому не удавалось сделать в эпоху 3 очков за победу

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в сезоне-2018/19 отличился в девяти выездных играх Серии А подряд (с сентября 2018-го по февраль 2019 года).

    Португалец стал первым футболистом, которому удалось достичь такого показателя в свой первый сезон в чемпионате Италии, с тех пор, как за победу в матче стали начислять три очка.

    • 34-летний футболист перешел в туринский клуб из «Реала» летом 2018 года.
    • В минувшей кампании он провел в Серии А 31 встречу, забил 21 гол и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Opta

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