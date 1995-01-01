«ПСЖ» намерен сохранить Траппа в составе

«ПСЖ» планирует сохранить у себя в составе вратаря Кевина Траппа.

Прошлый сезон немецкий голкипер провел на правах аренды в «Айнтрахте».

Спортивный директор немецкого клуба Фредди Бобич поделился информацией о том, что парижане намерены оставить Траппа в составе на предстоящий сезон.

«На данный момент Кевин Трапп недоступен», – заявил Бобич.