«ПСЖ» намерен сохранить Траппа в составе

«ПСЖ» планирует сохранить у себя в составе вратаря Кевина Траппа.
Прошлый сезон немецкий голкипер провел на правах аренды в «Айнтрахте».
Спортивный директор немецкого клуба Фредди Бобич поделился информацией о том, что парижане намерены оставить Траппа в составе на предстоящий сезон.
«На данный момент Кевин Трапп недоступен», – заявил Бобич.
- Трапп выступал за «Айнтрахт» с 2012 по 2015 год.
- В 2015-м вратарь перешел в «ПСЖ», подписав пятилетний контракт.
- В прошедшем сезоне Трапп сыграл в 45 матчах за «Айнтрахт» и пропустил 61 гол.