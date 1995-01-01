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    «ПСЖ» намерен сохранить Траппа в составе

    «ПСЖ» планирует сохранить у себя в составе вратаря Кевина Траппа.

    Прошлый сезон немецкий голкипер провел на правах аренды в «Айнтрахте».

    Спортивный директор немецкого клуба Фредди Бобич поделился информацией о том, что парижане намерены оставить Траппа в составе на предстоящий сезон.

    «На данный момент Кевин Трапп недоступен», – заявил Бобич.

    • Трапп выступал за «Айнтрахт» с 2012 по 2015 год.
    • В 2015-м вратарь перешел в «ПСЖ», подписав пятилетний контракт.
    • В прошедшем сезоне Трапп сыграл в 45 матчах за «Айнтрахт» и пропустил 61 гол.

    Источник: Sport.de

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