Sport Mediaset: «Наполи» подпишет 19-летнего полузащитника «Фенербахче» Эльмаса

«Наполи» в ближайшее время подпишет полузащитника «Фенербахче» Эльйифа Эльмаса.

На среду, 10 июля, у 19-летнего игрока из Македонии запланирован медосмотр, после чего стороны закроют сделку.

Трансфер обойдется «Наполи» в 15 миллионов евро без учета бонусов.