Sport Mediaset: «Наполи» подпишет 19-летнего полузащитника «Фенербахче» Эльмаса

«Наполи» в ближайшее время подпишет полузащитника «Фенербахче» Эльйифа Эльмаса.
На среду, 10 июля, у 19-летнего игрока из Македонии запланирован медосмотр, после чего стороны закроют сделку.
Трансфер обойдется «Наполи» в 15 миллионов евро без учета бонусов.
- Эльмас перешел в «Фенербахче» летом 2017 года из «Работничков».
- В прошедшем сезоне у него суммарно 40 матчей и четыре гола.
- Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года.
Источник: Sport Mediaset
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