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    Sport Mediaset: «Наполи» подпишет 19-летнего полузащитника «Фенербахче» Эльмаса

    «Наполи» в ближайшее время подпишет полузащитника «Фенербахче» Эльйифа Эльмаса.

    На среду, 10 июля, у 19-летнего игрока из Македонии запланирован медосмотр, после чего стороны закроют сделку.

    Трансфер обойдется «Наполи» в 15 миллионов евро без учета бонусов.

    • Эльмас перешел в «Фенербахче» летом 2017 года из «Работничков».
    • В прошедшем сезоне у него суммарно 40 матчей и четыре гола.
    • Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Sport Mediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 миллиарда евро.

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