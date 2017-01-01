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    Гончаренко – о встрече с болельщиками: «Если настанут тяжелые времена, у нас есть кому продавать плов, лимонад, пиво»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги встречи с болельщиками, которая состоялась 7-го июля.

    – На днях проходила встреча игроков команды с болельщиками в новом формате. Как оцените этот опыт?

    – Думаю, всем это понравилось: и нашим игрокам, и болельщикам, и фанатам, и молодым ребятам, которые пришли первый раз. Это привлекает. Близость команды для многих была в диковинку. Приятно, что болельщики тепло отзывались, и ребята, несмотря на усталость, хорошо к этому формату отнеслись.

    Сейчас мы знаем, если у клуба будут тяжелые времена, то у нас есть кому продавать плов, лимонад, Помаз пиво будет продавать. Мы готовы к любому форс-мажору», – сказал Гончаренко.

    Источник: Официальный твиттер ПФК ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5065

      prezent2017 42 минуты назад

      Гончаренке только плов готовить, а не команду.

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