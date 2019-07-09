Ахметов: «Интерес «Ромы» и «Арсенала»? Не вижу смысла об этом говорить – предложений не было»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился мнением об интересе со стороны зарубежных клубов.
– По ходу прошлого сезона были разговоры об интересе к тебе со стороны «Ромы», лондонского «Арсенала». Как реагировал на это?
– Приятно было. Но смысла говорить об этом не вижу, потому что никаких официальных предложений не было. Вот если они поступят – сядем и поговорим.
– Недавно говорили также об интересе «Арсенала» к Федору Чалову. Может, вместе там когда-нибудь окажетесь?
– Было бы здорово. Но пока бессмысленно это обсуждать.
- Воспитанник «Рубина» перешел в московский клуб в июле 2018-го года.
- В 30-ти матчах прошлого сезона отдал четыре результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 8 миллионов евро.