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    Ахметов: «Интерес «Ромы» и «Арсенала»? Не вижу смысла об этом говорить – предложений не было»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился мнением об интересе со стороны зарубежных клубов.

    – По ходу прошлого сезона были разговоры об интересе к тебе со стороны «Ромы», лондонского «Арсенала». Как реагировал на это?

    – Приятно было. Но смысла говорить об этом не вижу, потому что никаких официальных предложений не было. Вот если они поступят – сядем и поговорим.

    – Недавно говорили также об интересе «Арсенала» к Федору Чалову. Может, вместе там когда-нибудь окажетесь?

    – Было бы здорово. Но пока бессмысленно это обсуждать.

    • Воспитанник «Рубина» перешел в московский клуб в июле 2018-го года.
    • В 30-ти матчах прошлого сезона отдал четыре результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 8 миллионов евро.

    Источник: «Российская газета»

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    09.07.2019 23:22
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