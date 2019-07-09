Мещеряков: «Локомотив» будут называть великим европейским клубом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков принял участие во встрече с болельщиками.

«Года три назад мы говорили о том, что начата история «Локомотива», как великого российского клуба.

Уверен, что не за горами те времена, когда «Локо» будут называть великим европейским клубом», – сказал Мещеряков.