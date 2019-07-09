Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Мещеряков: «Локомотив» будут называть великим европейским клубом»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков принял участие во встрече с болельщиками.

    «Года три назад мы говорили о том, что начата история «Локомотива», как великого российского клуба.

    Уверен, что не за горами те времена, когда «Локо» будут называть великим европейским клубом», – сказал Мещеряков.

    • В прошлом сезоне игроки Юрия Семина не защитили титул чемпионов России, отстав от «Зенита» на восемь очков. На групповом этапе Лиги чемпионов команда набрала три очка и заняла последнее место.
    • В Суперкубке России «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:2. Новый сезон Премьер-лиги начнется 12-го июля.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2019 23:00
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2132

      mutabor0992 11 минут назад

      Что эти идиоты употребляют?Моск совсем усох!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9930

      Garrincha58 46 минут назад

      зачем этот популизм никогда в России не будет великих европейских футбольных команд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3388

      Diesel133 56 минут назад

      Великие европейские клубы, Анатолий Анатольевич, заходят в четвертьфинал ЛЧ, как к себе домой. Я, конечно, всей душой люблю Локомотив, но предпосылок для этого никаких не вижу. Либо назовите причины, либо вы - пи*дабол.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      Derzkiy1 57 минут назад

      Пока ЦСКА в Европе больше знают ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6766

      KLIM777 1 час назад

      эта Лига Чемпионов покажет, как удачно прошли последние годы работы РФС, руководителей клубов. Тот год считать не будем тогда. Я конечно всем желаю удачного выступления, так как при плохих результатах 3 место может уплыть в ЛЧ от нас.

      Но, все печально у всех клубов. Это вам не с Анжи играть.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72333
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru