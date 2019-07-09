Мещеряков: «Локомотив» будут называть великим европейским клубом»

Что эти идиоты употребляют?Моск совсем усох!
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков принял участие во встрече с болельщиками.
«Года три назад мы говорили о том, что начата история «Локомотива», как великого российского клуба.
Уверен, что не за горами те времена, когда «Локо» будут называть великим европейским клубом», – сказал Мещеряков.
- В прошлом сезоне игроки Юрия Семина не защитили титул чемпионов России, отстав от «Зенита» на восемь очков. На групповом этапе Лиги чемпионов команда набрала три очка и заняла последнее место.
- В Суперкубке России «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 3:2. Новый сезон Премьер-лиги начнется 12-го июля.