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    Гилерме – о контракте: «Ситуация не очень приятная. Мечтал завершить карьеру в «Локомотиве», но не все зависит от меня»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал ситуацию с контрактом. Сообщалось, что стороны не могут договориться о сумме подъемных.

    «По контракту ситуация не очень приятная. Переговоры идут уже семь месяцев. В моих мечтах было остаться здесь и закончить тут карьеру. Но не все зависит от меня. К сожалению.

    Считаю, что если человек играет 12 лет в клубе, то нужно прилагать усилия, чтобы его оставить. На данный момент я этого не вижу. Такая же ситуация и с Дмитрием Тарасовым», – сказал игрой сборной России.

    • Тарасов ранее не стал продлевать контракт и раскритиковал руководство клуба.
    • «Локомотив» начал сезон с победы над «Зенитом» в Суперкубке – 3:2.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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