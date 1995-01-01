Гилерме – о контракте: «Ситуация не очень приятная. Мечтал завершить карьеру в «Локомотиве», но не все зависит от меня»

Вратарь «Локомотива» Гилерме прокомментировал ситуацию с контрактом. Сообщалось, что стороны не могут договориться о сумме подъемных.
«По контракту ситуация не очень приятная. Переговоры идут уже семь месяцев. В моих мечтах было остаться здесь и закончить тут карьеру. Но не все зависит от меня. К сожалению.
Считаю, что если человек играет 12 лет в клубе, то нужно прилагать усилия, чтобы его оставить. На данный момент я этого не вижу. Такая же ситуация и с Дмитрием Тарасовым», – сказал игрой сборной России.
- Тарасов ранее не стал продлевать контракт и раскритиковал руководство клуба.
- «Локомотив» начал сезон с победы над «Зенитом» в Суперкубке – 3:2.