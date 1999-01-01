Diario Sport: «Барселона» хочет оформить трансфер Гризманна до пятницы

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Diario Sport.
Каталонский клуб хочет оформить переход как можно быстрее, потому что в пятницу француз обязан вернуться в расположение мадридского клуба. Ожидается, что сделка состоится в четверг или пятницу.
Сообщается, что из-за суммы отступных в 120 миллионов евро чемпионы Испании рассматривают все варианты.
- В мае чемпион мира сказал, что уйдет из «Атлетико». Он выступал за команду с 2014-го года.
- В прошлом сезоне он забил 21 гол и отдал 10 ассистов в 48-ми играх всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 130 миллионов.