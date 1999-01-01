Diario Sport: «Барселона» хочет оформить трансфер Гризманна до пятницы

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Diario Sport.

Каталонский клуб хочет оформить переход как можно быстрее, потому что в пятницу француз обязан вернуться в расположение мадридского клуба. Ожидается, что сделка состоится в четверг или пятницу.

Сообщается, что из-за суммы отступных в 120 миллионов евро чемпионы Испании рассматривают все варианты.