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    Diario Sport: «Барселона» хочет оформить трансфер Гризманна до пятницы

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Diario Sport.

    Каталонский клуб хочет оформить переход как можно быстрее, потому что в пятницу француз обязан вернуться в расположение мадридского клуба. Ожидается, что сделка состоится в четверг или пятницу.

    Сообщается, что из-за суммы отступных в 120 миллионов евро чемпионы Испании рассматривают все варианты.

    • В мае чемпион мира сказал, что уйдет из «Атлетико». Он выступал за команду с 2014-го года.
    • В прошлом сезоне он забил 21 гол и отдал 10 ассистов в 48-ми играх всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 130 миллионов.

    Источник: Diario Sport

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