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    Джикия: «Быть капитаном «Спартака» – большая ответственность. Пока немного непривычно и очень интересно»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал назначение капитаном команды.

    «Быть капитаном «Спартака» – большая ответственность.

    Пока мне немного непривычно и очень интересно. Надеюсь, что справлюсь!» – сказал игрок сборной России.

    • Джикия перешел в московский клуб в январе 2017-го года из «Амкара» за 2,35 миллиона евро.
    • Выиграл с командой чемпионат России-2016/17 и Суперкубок 2017.
    • Новым вице-капитаном команды Олега Кононова стал полузащитник Роман Зобнин.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +8632

      vm777 1 час назад

      Кто бы мог подумать в январе 2017, что Георгий станет ключевым защитником Спартака и станет капитаном. Вот он профессиональный подход к делу. Удачи и без травм!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19916

      gol_kak_sokol 1 час назад

      На всякий случай обзаведись кнутом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4744

      батог > gol_kak_sokol 45 минут назад

      Ну это он может ! Он мужичок жесткий ! Удачи Георгий !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Чуп 1 час назад

      Жора,а кто еще?только ты и Зоба достойны)))

      4
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