Джикия: «Быть капитаном «Спартака» – большая ответственность. Пока немного непривычно и очень интересно»

Кто бы мог подумать в январе 2017, что Георгий станет ключевым защитником Спартака и станет капитаном. Вот он профессиональный подход к делу. Удачи и без травм!
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал назначение капитаном команды.
«Быть капитаном «Спартака» – большая ответственность.
Пока мне немного непривычно и очень интересно. Надеюсь, что справлюсь!» – сказал игрок сборной России.
- Джикия перешел в московский клуб в январе 2017-го года из «Амкара» за 2,35 миллиона евро.
- Выиграл с командой чемпионат России-2016/17 и Суперкубок 2017.
- Новым вице-капитаном команды Олега Кононова стал полузащитник Роман Зобнин.