Джикия: «Быть капитаном «Спартака» – большая ответственность. Пока немного непривычно и очень интересно»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал назначение капитаном команды.

«Быть капитаном «Спартака» – большая ответственность.

Пока мне немного непривычно и очень интересно. Надеюсь, что справлюсь!» – сказал игрок сборной России.