Гол Ракицкого «Краснодару» – лучший во второй части сезона по мнению болельщиков «Зенита»

Согласен. Все три гола отличные.
«Зенит» провел опрос среди своих болельщиков на лучший гол команды во второй части сезона-2018/19.
В голосовании победил мяч защитника Ярослава Ракицкого, забитый им в ворота «Краснодара» (3:2) в выездном матче 24-го тура РПЛ.
- Украинец перешел в петербургский клуб из донецкого «Шахтера» в январе этого года за 10 миллионов евро.
- В составе «Зенита» 29-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах и забил три гола.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 9 июля 2019 г.