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    Гол Ракицкого «Краснодару» – лучший во второй части сезона по мнению болельщиков «Зенита»

    «Зенит» провел опрос среди своих болельщиков на лучший гол команды во второй части сезона-2018/19.

    В голосовании победил мяч защитника Ярослава Ракицкого, забитый им в ворота «Краснодара» (3:2) в выездном матче 24-го тура РПЛ.

    • Украинец перешел в петербургский клуб из донецкого «Шахтера» в январе этого года за 10 миллионов евро.
    • В составе «Зенита» 29-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах и забил три гола.

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +344

      ААМ 12 минут назад

      Согласен. Все три гола отличные.

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      Рейтинг: -5648

      пьяныйхоровод 24 минуты назад

      Ну в принципе - да . Соглашусь .

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      Рейтинг: +31096

      MaxRnD 52 минуты назад

      Донбасс тащит .. ))

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      Рейтинг: +3174

      порт 54 минуты назад

      Красиво положил.

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