Гол Ракицкого «Краснодару» – лучший во второй части сезона по мнению болельщиков «Зенита»

«Зенит» провел опрос среди своих болельщиков на лучший гол команды во второй части сезона-2018/19.

В голосовании победил мяч защитника Ярослава Ракицкого, забитый им в ворота «Краснодара» (3:2) в выездном матче 24-го тура РПЛ.

Украинец перешел в петербургский клуб из донецкого «Шахтера» в январе этого года за 10 миллионов евро.

В составе «Зенита» 29-летний футболист провел 16 матчей во всех турнирах и забил три гола.