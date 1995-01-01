Конов: «Гилерме договорился о продлении контракта с «Локомотивом»

В Спартаке в воротах три вратаря дырки, два инвалида и Максименко, который прыгает в противоположный от летящего мяча угол.
По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, голкипер «Локомотива» Гилерме договорился о продлении контракта с клубом.
По словам журналиста, железнодорожники приняли условия 33-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что бразильцем с российским паспортом интересуется «Спартак».
- Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
- Вратарь провел за москвичей 288 матчей (110 – на ноль) и пропустил 275 голов.
- Действующий контракт Гилерме с «Локомотивом» истекает в декабре этого года.