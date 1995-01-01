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    Конов: «Гилерме договорился о продлении контракта с «Локомотивом»

    По информации главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова, голкипер «Локомотива» Гилерме договорился о продлении контракта с клубом.

    По словам журналиста, железнодорожники приняли условия 33-летнего футболиста.

    Ранее сообщалось, что бразильцем с российским паспортом интересуется «Спартак».

    • Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
    • Вратарь провел за москвичей 288 матчей (110 – на ноль) и пропустил 275 голов.
    • Действующий контракт Гилерме с «Локомотивом» истекает в декабре этого года.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +603

      Genz 37 минут назад

      В Спартаке в воротах три вратаря дырки, два инвалида и Максименко, который прыгает в противоположный от летящего мяча угол.

      1
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      Рейтинг: +6907

      parevg 1 час назад

      Заранее было ясно что договорятся, кто добровольно откажется от вратаря сборной.
      К тому-же Гиля в Локомотиве с юности, и вдруг переход в другую команду РПЛ. сразу было ясно что ЧУШЬ.
      В другой чемпионат - возможно, внутри РПЛ - нет.

      0
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      Рейтинг: +5082

      piligrim1986 1 час назад

      ну а кто-то другого ждал?

      1
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      Рейтинг: +13328

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Спартак опять отдыхает...

      0
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      Рейтинг: +569

      Томик > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Да эта информация была всего лишь одним из инструментов для принуждения Локомотива к необходимому результату, не более того. Возможно некто Цорн сыграл в эту игру намеренно по обоюдной договорённости. А может и не знал об этом вообще. Короче - дело не в этом. Спартаку то он и не нужен был. Если бесплатно только - приютить за корм.

      0
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      Рейтинг: +2328

      RotBerg 1 час назад

      Расхотел в пищевик?)

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