Агент Фернандеша прибыл в Москву на переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта игрока

Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, прибыл в Москву.

По информации «Спорт-Экспресса», он проведет переговоры с железнодорожниками по поводу продления контракта с 33-летним футболистом. Предыдущее соглашение португальца с «Локомотивом» истекло 30 июня.