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    Агент Фернандеша прибыл в Москву на переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта игрока

    Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, прибыл в Москву.

    По информации «Спорт-Экспресса», он проведет переговоры с железнодорожниками по поводу продления контракта с 33-летним футболистом. Предыдущее соглашение португальца с «Локомотивом» истекло 30 июня.

    • Фернандеш перешел в московский клуб из «Бешикташа» в 2014 году.
    • В составе «Локомотива» хавбек стал чемпионом РПЛ и трехкратным обладателем Кубка России.
    • В сезоне-2018/19 игрок провел на клубном уровне 29 матчей, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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