Агент Фернандеша прибыл в Москву на переговоры с «Локомотивом» о продлении контракта игрока

Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша, прибыл в Москву.
По информации «Спорт-Экспресса», он проведет переговоры с железнодорожниками по поводу продления контракта с 33-летним футболистом. Предыдущее соглашение португальца с «Локомотивом» истекло 30 июня.
- Фернандеш перешел в московский клуб из «Бешикташа» в 2014 году.
- В составе «Локомотива» хавбек стал чемпионом РПЛ и трехкратным обладателем Кубка России.
- В сезоне-2018/19 игрок провел на клубном уровне 29 матчей, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.