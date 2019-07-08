Иско не полетит с «Реалом» в Канаду из-за беременности жены

Полузащитник «Реала» Иско не полетит с командой в Канаду на сборы в Монреаль.

У футболиста в ближайшие дни родит жена, актриса Сара Саламо. Это будет второй ребенок в семье.

Иско присоединится к команде позже. Решение согласовано с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.