Иско не полетит с «Реалом» в Канаду из-за беременности жены

Ну да, из-за беременности жены. Разумеется.
Полузащитник «Реала» Иско не полетит с командой в Канаду на сборы в Монреаль.
У футболиста в ближайшие дни родит жена, актриса Сара Саламо. Это будет второй ребенок в семье.
Иско присоединится к команде позже. Решение согласовано с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
- Иско в прошлом сезоне сыграл в 27 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
- По информации Mundo Deportivo, «Реал» предложил «МЮ» выбрать: взять себе Иско или валлийца Гарета Бэйла.