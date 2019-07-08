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    Иско не полетит с «Реалом» в Канаду из-за беременности жены

    Полузащитник «Реала» Иско не полетит с командой в Канаду на сборы в Монреаль.

    У футболиста в ближайшие дни родит жена, актриса Сара Саламо. Это будет второй ребенок в семье.

    Иско присоединится к команде позже. Решение согласовано с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

    • Иско в прошлом сезоне сыграл в 27 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
    • По информации Mundo Deportivo, «Реал» предложил «МЮ» выбрать: взять себе Иско или валлийца Гарета Бэйла.

    Источник: AS

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2848

      momwig_ 25 минут назад

      Ну да, из-за беременности жены. Разумеется.

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