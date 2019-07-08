Мещеряков – о Гилерме: «Когда контракт закончится, тогда и поговорим»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о ситуации с контрактами вратаря Гилерме и полузащитника Мануэля Фернандеша. Португалец ранее стал свободным агентом.

– Какова ситуация с Гильерме?

– У Гильерме действующий контракт до конца декабря. В чем проблема?

– Контракт подходит к концу.

– В конце декабря у него кончится контракт. Сейчас его соглашение с «Локомотивом» – в действии.

– А продлевать это соглашение будете?

– Когда контракт закончится, тогда и поговорим. Впереди вагон времени. Каждый выполняет свои обязательства в рамках действующего контракта. Если до окончания контракта что-то случится – мы сообщим об этом.

– Будет ли клуб подписывать новый контракт с Мануэлом Фернандешем?

– Когда и если с кем-либо будет подписан контракт – мы объявим.