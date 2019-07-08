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    Мещеряков – о Гилерме: «Когда контракт закончится, тогда и поговорим»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о ситуации с контрактами вратаря Гилерме и полузащитника Мануэля Фернандеша. Португалец ранее стал свободным агентом.

    – Какова ситуация с Гильерме?

    – У Гильерме действующий контракт до конца декабря. В чем проблема?

    – Контракт подходит к концу.

    – В конце декабря у него кончится контракт. Сейчас его соглашение с «Локомотивом» – в действии.

    – А продлевать это соглашение будете?

    – Когда контракт закончится, тогда и поговорим. Впереди вагон времени. Каждый выполняет свои обязательства в рамках действующего контракта. Если до окончания контракта что-то случится – мы сообщим об этом.

    – Будет ли клуб подписывать новый контракт с Мануэлом Фернандешем?

    – Когда и если с кем-либо будет подписан контракт – мы объявим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2019 23:22
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