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    Гилерме не может договориться с «Локомотивом» о подъемных и сроке контракта. Все решится на следующей неделе

    Будущее голкипера «Локомотива» Гилерме в московском клубе решится в течение следующей недели.

    Как сообщает в телеграме бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов, 33-летний футболист согласовал с железнодорожниками зарплату в 2,5 миллиона евро в год, но не может договориться по сумме подъемных и сроке контракта: он хочет получить 2 миллиона евро за переподписание соглашения и договор длительностью на три года. Это не устраивает генерального директора «Локомотива» Василий Кикнадзе.

    В понедельник в Москву прибудет представитель вратаря Желько Тадич и они вместе возобновят переговоры с клубом. В противном случае Гилерме может перейти в «Спартак».

    • Голкипер выступает за «Локомотив» с 2007 года.
    • В составе москвичей он провел 288 матчей (110 – на ноль) и пропустил 275 голов, стал чемпионом РПЛ, трижды выиграл Кубок России и один раз – Суперкубок страны.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +4534

      BRO_football 4 минуты назад

      Вот что паспорт животворящий делает. Спокойно играл 10 лет за один клуб, а как российский паспорт дали, да ещё и в сборной России основным вратарём сделали, то сразу начал права качать и большую зарплату требовать.

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      Рейтинг: +4604

      84aivengo 24 минуты назад

      пусть *******,бразил...

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      Рейтинг: +1105

      латунный сепаратист 29 минут назад

      он также перейдёт в спартак .как великий дзюба поедит в англию.утятина это

      0
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      Рейтинг: +899

      Etiainen 38 минут назад

      да щас решат всё, останется

      1
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      Рейтинг: +3420

      APchelov 41 минуту назад

      Ну хоть бы кто из этих зажравшихся середнячков рассуждал о совершенствовании мастерства, которого в натуре то и нету

      1
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      Рейтинг: +167

      Vseok 47 минут назад

      Гиля,пора на пенсию или доигрывать в Бразилии)
      А Медведева в основу!

      1
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      Рейтинг: +558

      rash1959 47 минут назад

      А не подох..л ли этот бразил. Отобрать паспорт и пинками гнать к диким обезьянам.

      1
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      Рейтинг: -162

      diamondfan 58 минут назад

      Пусках едит в Барсу! Там любят черноюююююююю!

      1
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      Рейтинг: +956

      ALEX ML 1 час назад

      Зажрался

      4
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      Рейтинг: +3748

      la verdad 1 час назад

      1. Честно говоря, квалификация этого вратаря вызывает вопросы.
      2. Выбивать из клуба деньги за переподписание и (3.) шантажировать Спартаком не очень красиво.
      Надеюсь, болельщики это оценят.

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