Гилерме не может договориться с «Локомотивом» о подъемных и сроке контракта. Все решится на следующей неделе

Будущее голкипера «Локомотива» Гилерме в московском клубе решится в течение следующей недели.

Как сообщает в телеграме бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов, 33-летний футболист согласовал с железнодорожниками зарплату в 2,5 миллиона евро в год, но не может договориться по сумме подъемных и сроке контракта: он хочет получить 2 миллиона евро за переподписание соглашения и договор длительностью на три года. Это не устраивает генерального директора «Локомотива» Василий Кикнадзе.

В понедельник в Москву прибудет представитель вратаря Желько Тадич и они вместе возобновят переговоры с клубом. В противном случае Гилерме может перейти в «Спартак».