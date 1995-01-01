Гилерме не может договориться с «Локомотивом» о подъемных и сроке контракта. Все решится на следующей неделе

Вот что паспорт животворящий делает. Спокойно играл 10 лет за один клуб, а как российский паспорт дали, да ещё и в сборной России основным вратарём сделали, то сразу начал права качать и большую зарплату требовать.
Будущее голкипера «Локомотива» Гилерме в московском клубе решится в течение следующей недели.
Как сообщает в телеграме бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов, 33-летний футболист согласовал с железнодорожниками зарплату в 2,5 миллиона евро в год, но не может договориться по сумме подъемных и сроке контракта: он хочет получить 2 миллиона евро за переподписание соглашения и договор длительностью на три года. Это не устраивает генерального директора «Локомотива» Василий Кикнадзе.
В понедельник в Москву прибудет представитель вратаря Желько Тадич и они вместе возобновят переговоры с клубом. В противном случае Гилерме может перейти в «Спартак».
- Голкипер выступает за «Локомотив» с 2007 года.
- В составе москвичей он провел 288 матчей (110 – на ноль) и пропустил 275 голов, стал чемпионом РПЛ, трижды выиграл Кубок России и один раз – Суперкубок страны.