Sport.es: на этой неделе Неймар прибудет в Барселону, чтобы ускорить свой переход в клуб и найти жилье

Нападающий «ПСЖ» Неймар может в ближайшее время вернуться в «Барселону».
Как сообщает Sport.es со ссылкой на La Porteria, на этой неделе бразилец прибудет в столицу Каталонии, чтобы ускорить свой переход. Также 27-летний футболист займется поиском нового жилья.
Ранее президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что трансфер форварда исключен, потому что руководство парижан не хочет его отпускать.
- Неймар выступал за каталонцев с 2013-й по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
- В составе «Барселоны» игрок провел 186 матчей, забил 105 голов, сделал 76 результативных передач, дважды выиграл чемпионат Испании и один раз – Лигу чемпионов.