Sport.es: на этой неделе Неймар прибудет в Барселону, чтобы ускорить свой переход в клуб и найти жилье

Нападающий «ПСЖ» Неймар может в ближайшее время вернуться в «Барселону».

Как сообщает Sport.es со ссылкой на La Porteria, на этой неделе бразилец прибудет в столицу Каталонии, чтобы ускорить свой переход. Также 27-летний футболист займется поиском нового жилья.

Ранее президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что трансфер форварда исключен, потому что руководство парижан не хочет его отпускать.