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    Sport.es: на этой неделе Неймар прибудет в Барселону, чтобы ускорить свой переход в клуб и найти жилье

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может в ближайшее время вернуться в «Барселону».

    Как сообщает Sport.es со ссылкой на La Porteria, на этой неделе бразилец прибудет в столицу Каталонии, чтобы ускорить свой переход. Также 27-летний футболист займется поиском нового жилья.

    Ранее президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что трансфер форварда исключен, потому что руководство парижан не хочет его отпускать.

    • Неймар выступал за каталонцев с 2013-й по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
    • В составе «Барселоны» игрок провел 186 матчей, забил 105 голов, сделал 76 результативных передач, дважды выиграл чемпионат Испании и один раз – Лигу чемпионов.

    Источник: Sport.es

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